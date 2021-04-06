انطلاق حملة التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا لفائدة أعوان الصحة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء حملة التطعيم بالجرعة الثانية من التلقيح المضاد لفيروس كورونا لفائدة أعوان الصحة بالمركب الرياضي بالمنزه

و كشف رئيس قسم المساعدة الطبية الاستعجالية بالشمال الشرقي سمير عبد المؤمن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، والذي كان من بين أعوان الصحة الذين تمتعوا صباح اليوم بالجرعة الثانية من التلقيح أنه تم الانطلاق صباح اليوم بتلقيح دفعة أولى من أعوان الصحة متكونة من 70 شخصا في ظروف وصفها بالطيبة جدا

ولفت عبد المؤمن إلى أن الفرق الطبية بالمركب الرياضي بالمنزه ستواصل عملها على امتداد كامل اليوم لتمتيع دفعات أخرى من أعوان الصحة بالجرعة الثانية من تلقيح فيروس كورونا

ودعا عبد المؤمن جميع المواطنين إلى الإقبال بكثافة على التلقيح المضاد لفيروس كورونا باعتبار أنه “حبل النجاة الوحيد” مشددا على أن الأعراض الجانبية لهذا التلقيح منعدمة تماما حسب تجربته الخاصة وبسيطة جدا بالنسبة لفئة أخرى من الناس

للاشارة انطلقت الحملة الوطنية للتلاقيح ضد كوفيد-19 منذ 13 مارس الماضي وبلغ العدد الجملي للملقحين في اليوم 23 من انطلاق حملة التلقيح 88543 شخصا