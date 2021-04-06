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صفاقس: إنقاذ 29 مهاجرا أجنبيا غير نظامي بسواحل قرقنة

2021/04/06 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أنقذت وحدات من المنطقة البحرية للحرس الوطني بقرقنة من ولاية صفاقس، يوم أمس الاثنين، 29 مهاجرا أجنبيا غير نظامي على بعد نحو 6 أميال من سواحل العطايا بجزيرة قرقنة، كان تعرض مركبهم للعطب ومن ثم للغرق، حيث قضوا 4 أيام عالقين في عرض البحر، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس البحري بصفاقس، الرائد علي العياري.

وبيّن الرائد العياري، في تصريح لـ(وات)، أن المركب كان قد أبحر يوم 2 أفريل من ميناء صبراطة الليبية وعلى متنه المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و34 سنة، وهم من جنسيات سودانية وإيفوارية وبنغالية ومالية وغامبية.

وأوضح، أنه تم إيواء المهاجرين المذكورين بأحد المراكز المعدة للغرض وذلك قصد إخضاعهم لتحاليل فيروس “كورونا”، مضيفا أن النيابة العمومية أذنت لفرقة الإرشاد البحري بقرقنة بمباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها “دخول الحدود التونسية عبر البحر خلسة”، مع “اتخاذ باقي الإجراءات القانونية في شأنهم”.

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