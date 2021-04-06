قفصة: تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس “كورونا” ورصد 20 إصابة إضافية

سجّلت الادارة الجهوية للصحّة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حالة وفاة جديدة بمعتمدية قفصة الجنوبية جرّاء الإصابة بفيروس “كورونا”، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا هذا الفيروس في الجهة منذ بدء انتشاره إلى 299 شخصا.

وسجّلت معتمدية قفصة الجنوبية أكبر حصيلة من الوفيات بسبب “كوفيد 19” بـ92 وفاة، تليها الرديف والقطار بـ37 وفاة، ثمّ المتلوي بـ35 حالة.

وأعلنت إدارة الصحة، اليوم الثلاثاء، كذلك، عن رصد 20 إصابة جديدة، بعد إجراء تحاليل على 48 عيّنة لأشخاص أشتُبه في إصابتهم بالفيروس، أي بنسبة إيجابية للتحاليل بلغت 41 بالمائة.

وإرتفع بذلك، عدد الاشخاص المصابين بالجهة والذين لازالوا يحملون الفيروس إلى 108 مصابين، نصفهم تقريبا بمعتمدية قفصة الجنوبية، فيما يتوزّع بقيّة المصابين على كلّ معتمديات الولاية، بإستثناء معتمديتي المظيلة وسيدي بوبكر لخلوّهما من الفيروس منذ حوالي أسبوعين.

ويقيم، حسب رئيسة لجنة المتابعة واليقظة، وداد زيّاني، 8 مصابين بفيروس “كورونا” ببعض مستشفيات الجهة، وخاصة بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان.

وحسب آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس “كورونا” كشفت عنه الادارة الجهوية للصحة بقفصة، مساء أمس الإثنين، فقد بلغ إجمالي الأشخاص الذين طالهتهم عدوى فيروس “كورونا” منذ شهر مارس من العام الماضي وإلى الآن 5018 شخصا، تُوُفّي من بينهم 299 شخصا، وتعافى 4611 شخصا آخرون.