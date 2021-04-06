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إيقاف نائب سابق وايداعه بالسجن..وهذه التفاصيل..

2021/04/06 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تم ايقاف نائب سابق بمجلس نواب الشعب عن ولاية باجة وقيادي سابق بالحزب الوطني الحر، وذلك مساء امس بمدينة باجة.

وأوقف النائب السابق استنادا الى منشور تفتيش صادر في حقه مع مضمون حكم غيابي جزائي قضى بسجنه مدة 6 اشهر.

وجاء الحكم البات بسبب شكاية قدمها قاض ضد النائب السابق من أجل الإساءة إلى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي بعد ان اتهمه النائب السابق ” بمناشدة الرئيس الراحل بن علي عندما كان رئيسا لجمعية رياضية قبل سنة 2011″

وحسب موزاييك فقد تم ايداع النائب السابق بالسجن لتنفيذ العقوبة السجنية لحكم ابتدائي تأيّد استئنافيا وتم رفض التعقيب أصلا.

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