عاجل: جوهر بن مبارك يعلّق على “تسريب مايا القصوري” ويكشف عن معلومات خطيرة..

قال الناشط السياسي جوهر بن مبارك اليوم الثلاثاء في تعليقه على تسريب “مايا القسوري” بخصوص تدخلها لتعيين هشام مشيشي رئيسا للحكومة، إن هناك منظومة كاملة لم تقبل نتائج 2019 .

وأضاف بن مبارك في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم” أن المكالمة معلومة لدى الأوساط المطلعة وتم حذف أجزاء منها، مؤكدا علمه بمحتوى المكالمة كاملة وأفاد بأن مايا القسوري كانت تتخاطب مع نادية عكاشة في هذا التسريب وكان هناك خطة للاطاحة بالفخفاح وتم ايهام الرئيس بان هشام مشيشي يتبعه.

وتابع أن هناك فبركة لملف للاطاحة بالياس الفخفاخ وتم ذلك في “غرفة عمليات سكرة.. لدى كمال اللطيف وكان شوقي طبيب موجودا ومايا القصوري موجودة..”، وفق تعبيره، مضيفا أنه تم تسريب هذا الملف لنشره بوسائل الاعلام تمهيدا للاطاحة بإلياس الفخفاخ ولارغام الرئيس على ابعاده، وفق معلومات مؤكدة لديه ومعلومة لديه عندما كان في حكومة الفخفاخ ومطلعا على الكواليس. واعتبرأن رئيس الجمهورية ضحية هذه الخطة، وفق تعبيره.