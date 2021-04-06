بنزرت: هدم عدد من المنازل الواقعة ضمن مسار الجسر من جهة بنزرت الجنوبية

افاد والي بنزرت محمد قويدر انه تم اليوم الثلاثاء، الانطلاق في تتفيذ قرارات هدم وازالة لعدد من المنازل الواقعة ضمن مسار مشروع جسر بنزرت الثابت من جهة بنزرت الجنوبية.

وبين والي بنزرت في تصريح ل(وات) انه تم خلاص اصحاب هذه العقارات المبنية ضمن حوزة المشروع وتمكينهم من التعويضات المالية، واشار الى ان هذا الاجراء ينسحب على مجمل البناءات الواقعة على طول مسار الجسر بما من شانه ضمان الانطلاق الفعلي للاشغال والتي تم تاكيد موعدها مع بداية السنة المقبلة، خلال زيارة الوفد الحكومي للجهة الاسبوع الفارط (من 31 مارس الى 03 افريل).

ولاحظ والي بنزرت الذي تولى الاشراف على عملية الهدم بحضور معتمد المكان منجي المنديلي وبقية الاجهزة المكلفة، ان الجهة تمكنت من فض اغلب الاشكاليات العقارية الضامنة للانجاز الفني، كما بلغت قيمة التعويضات المسندة لاصحاب العقارات الواقعة ضمن مسار وحوزة المشروع ما يوازي 22 مليون دينار.

وكانت رئيسة دائرة الشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية بمركز الولاية نهلة مومن، اكدت في مراسلة سابقة ان الدولة تولت صرف 22 مليون دينار من الاعتمادات المالية المخصصة كتعويضات لاصحاب العقارات بمختلف انواعها والواقعة ضمن مسار جسر بنزرت الجديد (الوصلة الثابتة، بتسميته الفنية)، والبالغة اجمالا 45 مليون دينار.

واوضحت ل(وات) ان ما يزيد عن 85 بالمائة من الملف العقاري الخاص بالجزء الاول لمسار الجسر والرابط بين الطريق السيارة أ4 وبحيرة بنزرت، تم انجازها واكثر من 95 بالمائة من الجزء الثاني للمسار والرابط بين متطقتي بحيرة بنزرت وبشاطر ببنزرت الجنوبية تم اتمامها، وانه يجري العمل على اتمام البقية ضمن اللجنة الجهوية العقارية التي تم احداثها من قبل والي الجهة وتضم مصالح الادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية ومصالح الولاية وبقية المصالح المركزية المتداخلة، واغلب العقارات المتبقية والتى تخص عددا من المؤسسات العمومية كالشركة الجهوية لنقل المسافرين او عقارات دولية، واكدت انه لا توجد اشكالات بشانها.

وبينت ان التعاطي مع الملف العقاري لمشروع جسر بنزرت الجديد يعتبر من الملفات النموذجية والاولى من نوعها وطنيا، حيث كان اول المشاريع العمومية الكبرى التي يتم فيها اصدار امر انتزاع للمصلحة العامة قبل الانطلاق في الاشغال الفنية

واضافت ان المجلس الجهوي للولاية تولى خلال الدورته الاخيرة المصادقة على توفير الكراء لمدة سنتين لفائدة 3 اسر ضعيفة الدخل يقطنون بمساكن على ملك اجانب وواقعة ضمن مسار الجسر، في انتظار ادراجهم ضمن مشروع المساكن الاجتماعية وتمكينهم من مساكن لائقة جديدة .

يذكر انه تم اعطاء اشارة انطلاق اشغال مشروع تهيئة الاحياء المتاخمة للجسر بمنطقة بنزرت الجنوبية في شهر مارس حيث تبلغ تكلفتها 7مليون دينار وسينتفع منها كل من احياء حافر مهر والزهور وبئر مسيوغة بمعتمدية بنزرت الجنوبية وحيي العين الكبيرة وبن نيقرو بمنطقة منزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل ،ويهدف الى تحسين ظروف ومستوى عيش الاحياء الخمسة المتاخمة للوصلة الثابتة وتضم الاشغال تهيئة الطرقات والمسالك وتعزيز ربط المساكن بشبكة التطهير الى جانب الانارة العمومية

يشار الى ان جسر بنزرت الجديد او الوصلة الثابتة تقدر كلفته المالية ب750 مليون دينار، ويتوزع فنيا على ثلاثة أقساط بطول جملي يفوق 9 كلم منها القسط الثاني ويتعلق بالجسر الرئيسي الذي يبلغ طوله 1ر2 كلم على مستوى قنال بنزرت وهو من النوع المزدوج وذو هيكل معدني مبلط بالخرسانة الإسفلتية ويتكون من “19 ممدودة” على قنال الملاحة بطول جملي يصل إلى حوالي 900 متر وبعلو 56 مترا على سطح البحر ويسمح بمرور جميع أنواع السيارات والبواخر، وفق ما جاء في وثيقة فنية أعدّتها الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز.