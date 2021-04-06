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هام: الشروع في تقديم الجرعة الثانية من تلقيح كورونا

2021/04/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

شرعت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 06 أفريل 2021 في تطعيم الإطار الطبّي والمواطنين البالغين من العمر 75 سنة فما فوق بالجرعة الثانية من اللقاح المضادّ للكورونا.
ويذكر أنّ حملة التلقيح الوطنيّة متواصلة ليومها الخامس والعشرين على التوالي في 30 مركز تلقيح موزّعة على كامل تراب الجمهورية، وأن عدد المسجّلين في منظومة evax بلغ إلى حدود صباح هذا اليوم 923345 مسجّل فيما بلغ عدد الملقّحين الإجمالي 104922.

وتجدد وزارة الصحة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax عبر الآليات التالية :
على www.‪evax.tn‬
الرقم الأخضر 80.10.20.21
عبر SMS فيه evax على 85.355
عبر الضغط على #2021*

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