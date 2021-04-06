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تعيين وزير المالية الأسبق رضا شلغوم على رأس فسفاط قفصة

2021/04/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تعيين رضا شلغوم مديرا عاما لشركة فسفاط قفصة.

و رضا شلغوم من مواليد 17 جانفي 1962 وهو متحصل على شهادة الدراسات العليا اختصاص تمويل التنمية والإجازة في العلوم الاقتصادية ومتخرج من معهد الدفاع الوطني.

وقد شغل شلغوم خطة وزير المالية. كما اضطلع شلغوم قبل ذلك بعدة مهام منها رئيس هيئة السوق المالية ومدير عام الامتيازات الجبائية والمالية بوزارة المالية ومدير الادخار والمالية بنفس الوزارة، كما تولى عضوية مجالس إدارة عدد من البنوك والهيئات الاقتصادية والاجتماعية.
كما عين في سبتمبر 2006 عضوا بالمجلس الاقتصادى والاجتماعي وهو متحصل على الصنف الرابع من وسام الجمهورية.

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