هام : نشر القائمات الاولية للمترشحين للانتفاع بالسكن الاجتماعي في بن عروس بداية من يوم الاثنين المقبل بمقر المعتمديات

سيتم بداية من يوم الاثنين 12 افريل الجاري تعليق القائمات الاولية للمترشحين للمساكن الفردية او الجماعية المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بولاية بن عروس، بمقر المعتمدية وذلك وفق ما ورد في بلاغ تم نشره على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي. لولاية بن عروس .

وتضمن البلاغ رابطا يمكن المترشحين والعموم من الدخول للاطلاع على هذه القائمات الاولية الى جانب ضبط اجال قبول الطعون والاعتراضات والملاحظات على هذه القائمات والمحددة لمدة شهر بداية من 12 افريل الجاري والى غاية 11 ماي من الشهر المقبل.

ويمكن لكل مترشح للانتفاع بمسكن اجتماعي، الاعتراض عن المعطيات المدونة بالسجل المفتوح للغرض بالمعتمدية، وتتم دراسة جميع الاعتراضات والملاحظات والتوضيحات حالة بحالة ومراجعة الترتيب الاولي واعداد القائمات النهائية للمقبولين في إطار اللجنة الجهوية للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي التي يراسها والي الجهة.

وقد ضبط البلاغ طرق تسديد ثمن المساكن الاجتماعية وذلك حسب الفئات الاجتماعية والدخل العائلي.

يشار الى انه من المنتظر أن يتم تسليم 330 مسكنا جماعيا و55 مسكنا فرديا بكل من معتمديتي رادس والمحمدية وفق المعايير والاجال التي ضبطتها وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.

وقد بلغ عدد المطالب الواردة على الولاية 20 الف مطلبا تم بعد عملية الفرز الاولية قبول 13 الف و500 منها ورفض 6500 مطلب اخر.