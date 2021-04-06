أول تعليق لمايا القصوري على التسجيل الصوتي المنسوب اليها

علقت المحامية مايا القصوري في منشور على حسابها الرسمي على انستغرام اليوم الثلاثاء 6 أفريل 2021 على التسريبات الصوتية الجديدة التي نسبت لها والتي تحدثت فيها مع شخص من رئاسة الجمهورية حول إقالة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ وتعيين مكانه هشام المشيشي باعتباره “شخص مضمون للقصر ويمكن التحكم فيه”

وقالت القصوري إنها لن تعلق على التفاهات وفق تقديرها معتبرة أن التسريبات هدفها خدمة الخوانجية و تصفية حسابات فشلة يمارسون وسيلتهم المعتادة و هي محاولة التشويه مشيرة إلى أنه لا يجب أن تعطي أهمية لهذه التسجيلات التي قالت إن هدفها الوحيد الالهاء عن ممارسات الدولة الفاشية المافيوزبة التي نعيش فيه.

وفي ما يلي التدوينة كاملة:

