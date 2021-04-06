تعيين رضا شلغوم مديرا عاما لشركة فسفاط قفصة

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، الثلاثاء، عن تعيين رضا شلغوم على رأس شركة فسفاط قفصة.

وشغل رضا شلغوم، وهو من مواليد 17 جانفي 1962، خطة وزير مالية في كل من حكومة محمد الغنوشي (2011) وحكومة يوسف الشاهد (2016ـ2020) ، وهو متحصل على شهادة الدراسات العليا اختصاص تمويل التنمية والإجازة في العلوم الاقتصادية ومتخرج من معهد الدفاع الوطني، حسب بلاغ صادر عن الوزارة .

كما اضطلع شلغوم، بعدة مهام منها رئيس هيئة السوق المالية، ومدير عام الامتيازات الجبائية والمالية بوزارة المالية، ومدير الادخار والمالية بنفس الوزارة وتولى عضوية مجالس إدارة عدد من البنوك والهيئات الاقتصادية والاجتماعية.

وعين في سبتمبر 2006 عضوا بالمجلس الاقتصادى والاجتماعي وهو متحصل على الصنف الرابع من وسام الجمهورية، وفق نص البلاغ.