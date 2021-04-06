صفاقس: تأجيل الإضراب العام الجهوي المقرّر يوم 8 أفريل الجاري إثر تعهد الحكومة بعقد مجلس وزاري خاص بالجهة

قرّر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بصفاقس، في جلسة دورية عقدها اليوم الثلاثاء، تأجيل الإضراب العام الجهوي المقرّر تنفيذه يوم 8 أفريل الجاري إلى إلى موعد لاحق، وذلك بناء على تعهد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بعقد مجلس وزاري مضيق خاص بجهة صفاقس يوم 28 أفريل الجاري، وفق الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل يوسف العوادني.

وأضاف، العوادني، في تصريح إعلامي، أنه في ظلّ الوضع الصحي المتردي بالجهة، ارتأى المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، بعد العودة إلى المركزية النقابية، تأجيل الإضراب العام الجهوي إلى موعد لاحق سيتم تحديده، وذلك حفاظا على سلامة العمال والنقابيين وأهالي الجهة عامة”، حسب قوله.

وأكد عزم المكتب التنفيذي على الدفاع عن حق الجهة في بيئة سليمة، وفي التشغيل، وفي إنجاز كافة المشاريع الكبرى المعطلة بالجهة، وتحقيق كافة المطالب الواردة ببرقية الإضراب الصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل يوم 5 أفريل الجاري.

يذكر أن قرار الإضراب العام الجهوي بصفاقس انبثق عن الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بتاريخ 17 ديسمبر 2020 بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والمجتمع المدني، وتمّ تأجيله في 3 مناسبات وهي 12 جانفي، و18 فيفري، و8 أفريل الجاري.