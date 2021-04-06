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زغوان: رئيس بلدية الزريبة يصرح بتعرضه لمحاولة حرق من طرف مواطنة صاحبة كشك عشوائي

2021/04/06 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

تعرض رئيس بلدية الزريبة، إبراهيم بن عمر، مساء اليوم الثلاثاء، إلى محاولة حرق من طرف مواطنة أصيلة المنطقة، عمدت إلى سكب كمية من البنزين على جسده وهو داخل سيارته، وهمت بإضرام النار لحرقه، إلا أن زوجها تدخل قبل ذلك ومنعها من مواصلة ارتكاب جريمتها، وفق رواية رئيس البلدية في تصريح لـ”وات”.

وذكر بن عمر أن المواطنة المذكورة قامت ببناء كشك عشوائي على أرض البلدية، وصدر في شأنها قرار بالهدم ضمن مجموعة أخرى تضم 20 مخالفا، وقد تعرض لعملية الحرق حين كان بصدد التنبيه على المخالفين بإخلاء الأكشاك لتنفيذ هذه القرارات، مشيرا إلى أنه رفع قضية في الغرض لدى مركز الأمن بالزريبة، وتم تكليف محامي البلدية بمتابعة أطوار القضية.

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