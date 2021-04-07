فظيع: مقتل عجوز حرقا على يد نفرين بعد اضرامهما النار في منزلها بسوسة..وهذه التفاصيل..

على إثر ورود مكالمة هاتفيّة يوم 06 أفريل 2021 على منطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبيّة مفادها نشوب حريق بمنزل بجهة حيّ الزهور سوسة وبداخله امرأة (68 سنة).

تمّ إيلاء الموضوع الأهميّة القصوى وقامت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبيّة بالتنقل على عين المكان وبإجراء المعاينات الوليّة تبيّن ان النيران أتت على محتويات إحدى الغرف التي كانت تتواجد بها الهالكة كما ان جثتها كانت محترقة تماما.

بتعميق التحرّيات، أمكن لفرقة الشرطة العدليّة بالمنطقة المذكورة حصر الشبهة في شخصين (41 و47 سنة قاطنين الجهة، من ذوي السّوابق العدليّة أحدهما محلّ 02 مناشير تفتيش لفائدة هيكلين قضائيين من أجل إضرام النار والإضرار بملك الغير) وإلقاء القبض عليهما.

بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة سوسة 01، أذنت بتحرير محضر بحث موضوعه “القتل العمد بإحراق نفس بشريّة وإضرام النار بمحلّ سكنى” والإحتفاظ بالمظنون فيهما على ذمّة الأبحاث المتواصلة.