عادل الزرمديني ” البرومسبور لم تواجه خلال 38 سنة فضائح في التلاعب بنتائج المباريات

أفاد الرئيس المدير العام لشركة النهوض بالرياضةعادل الزرمديني في تصريح لوكالة (وات) أنّه يتم العمل على تطوير مسابقة البروموسبور وانه تمّ منذ ديسمبر 2019 عقد شراكة مع مؤسسة عالمية رائدة في مجال الرهانات لانجاز منظومة رهان الكتروني متعددة الاحتمالات تكون آمنة ومتكاملة للمستخدمين والمتراهنين، موضحا أنّه سيتم الاعلان عنها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي 2021.

وقال الزرمديني ان المنظومة الالكترونية الجديدة لشركة البرومسبور لن تقتصر فقط على الرهان على مباريات كرة القدم فحسب انما ستشمل أيضا رياضات أخرى، كما هو الشأن في الرهان الالكتروني الذي تديره الشركات الأوروبية المرخصة.

وعن خطورة مجابهة عمليات التلاعب بنتائج المباريات، وكيفية حماية الشركة لنفسها وللمتراهين، طمأن الزرمديني الرأي العام و الجمهور الرياضي بشكل خاص، قائلا ان شركة النهوض بالرياضة طوال 38 سنة من عمرها لم تعترضها أية فضيحة أو شبهة تلاعب بنتيجة مباراة، كما حدث مؤخرا في نتيجة مقابلة مستقبل المحمدية والنجم الرادسي في الرابطة المحترفة الثانية والتي انتهت بنتيجة 7 – 7، وفي مباراة شبيبة القيروان واتحاد بن قردان في الرابطة المحترفة الأولى التي أثارت شكوك حولها .

وقال ان شركة النهوض بالرياضة ستنتهج سلوكا مسؤولا، وستلغي أي رهان تحوم حوله شكوك نظرا لما قد يتسبب من خسائر مالية فادحة للشركة من ناحية، ومن ناحية أخرى ستعمل على وضع حد لانفاق المتراهنيين ولعدد الرهانات المسموح بها في اليوم، حماية لهم (المتراهنين) من الادمان، الذي قد ينعكس عليهم وعلى نمط حياتهم.

وحذر الرئيس المدير العام لشركة النهوض بالرياضة من خطورة تفاقم ظاهرة الرهان الالكتروني الموازي في تونس.

وأكد في تصريحه لوكالة (وات) أنّ مجال الرهان الرياضي ينبغي ان يكون محتكرا للمؤسسات التابعة للدولة دون سواها، مستشهدا في ذلك بقرارات مجلس المنافسة التي أبرزت أنّ الجهة الوحيدة المرخص لها بممارسة أنشطة الرهان الرياضي هي شركة النهوض بالرياضة.