رفض الافراج عن نبيل القروي

رفضت الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب أمس الثلاثاء 6 أفريل 2021 شكلا الطعن الذي تقدم به رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ضد قرار دائرة الاتهام برفض الإفراج عنه مقابل كفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار.

وذكر موقع قناة “نسمة” ان المحكمة استندت في قرارها الى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.

يشار الى ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد قرر يوم الاربعاء 24 فيفري الماضي الافراج عن القروي والابقاء عليه بحالة سراح مقابل توفير ضمان مالي قدره حوالي 10 ملايين دينار .

يذكر انه تم ايقاف نبيل القروي يوم 24 ديسمبر المنقضي عندما تمت دعوته للمثول امام قاضي التحقيق لعرض نتيجة الاختبار عليه في قضية تتعلق بتبييض أموال انطلقت فيها الابحاث بموجب شكاية رفعتها عليه منظمة “انا يقظ” علما انه سبق ان تم ايقاف القروي تحفظيا خلال سنة 2019 قبل ان يتم الافراج عنه قبل يومين من نهاية حملة الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها.