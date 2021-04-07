مدنين: تسجيل 196 إصابة محليّة جديدة بفيروس “كورونا” وحالة وفاة لتسعيني

سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الماضية ، 196 إصابة محليّة جديدة بفيروس “كورونا”، في تطور ملحوظ للإصابات ينذر بموجة ثالثة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، الدكتور زيد العنز.

واعتبر الدكتور زيد، في تصريح لـ(وات)، ان هذا النسق التصاعدي للاصابات متوقعا امام حالة التسيب والانفلات خلال العطلة المدرسية الماضية، وما رافقها من تنظيم عدة حفلات زفاف ومناسبات شهدت تجمعات كبيرة دون احترام شروط الوقاية، وخاصة التباعد الجسدي وارتداء الكمامة، وهو ما يجعل الوضع الوبائي حرجا ويدعو الى الانتباه والحذر، حسب قوله.

وقد ارتفعت الاصابات الجديدة بمختلف المعتمديات، وخاصة بجزيرة جربة ومدنين الكبرى لتسجل الجزيرة 75 اصابة، منها 45 اصابة بميدون، و18 بحومة السوق، و12 اصابة لاول مرة بأجيم، ومدنين الكبرى بـ54 إصابة، منها 34 بمدنين الجنوبية، و20 بمدنين الشمالية، ثم جرجيس بـ28 إصابة، وبن قردان 19 إصابة، وسيدي مخلوف 16 ، وبني خداش 4 اصابات.

وبلغ العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء، الى 10 الاف و579 إصابة، فيما ارتفع العدد الجملي لحالات الوفاة الى 410 حالات، بعد بتسجيل حالة وفاة واحدة لمسن في الـ90 من العمر.

ولم يتعاف، أمام هذا العدد الكبير من الاصابات، إلا 10 مصابين، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 9076 حالة من جانب آخر، تحولت اليوم الفرق الصحية االى معتمدية مدنين الجنوبية، بعد ان أنهت عملها على امتداد يومين بمعتمدية مدنين الشمالية، في اطار التقصي العشوائي حول فيروس “كورونا” لـ20 عينة بكل معتمدية.