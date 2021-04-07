وزير الصحة يستبعد التخفيف من الاجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار كوفيد 19

استبعد وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم الاربعاء، التخفيف من الاجراءات الوقائية المتبعة في تونس للحد من انتشار فيروس كورونا، قائلا ان ان الوضع الوبائي في البلاد لا يحتمل ذلك”.

ويأتي هذا التصريح على هامش حفل المصادقة على السياسة الوطنية للصحة 2030، وساعات قبل انعقاد الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا التي ستعقد مساء اليوم الأربعاء ندوة صحفية للاعلان عن قراراتها الجديدة الرامية الى احتواء التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير انه يجب وقف العدوى بكورونا من أجل التمكن من وضع حد للارتفاع السريع لعدد الاصابات وتقليص عدد الحالات الخطيرة التي تتطلب توفير خدمات الايواء بالمستشفيات.

وكشف أن طاقة الايواء في أقسام الانعاش وصلت الى 80 بالمائة مقابل 50 بالمائة من مجموع أسرة الأوكسجين، مشيرا الى أن مبادرة المواطنين بالتسجيل في منظومة “ايفاكس” ستمكن من الترفيع في نسبة التلاقيح الذي سيدعم جهود احتواء الجائحة خصوصا في ظل وفود كميات متزايدة أسبوعيا من جرعات اللقاح.

وذكر أن وزارة الصحة ستعزز عدد أسرة الانعاش بالمستشفيات من أجل تأمين العلاج، مؤكدا أن الوزارة قامت بتسخير عدة أقسام بالمستشفيات من أجل دعم التكفل بمرضى كوفيد 19.

يشار الى ان وزارة الصحة أعلنت أمس الثلاثاء عن تسجيل 46 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 9039 حالة، مؤكدة ان المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص تتكفل حاليا بـ 1664 مصابا بفيروس كورونا من بينهم 374 مصابا يتلقون العلاج بأقسام العناية المركزة بالقطاعين فيما يخضع 115 آخرين الى التنفس الاصطناعي.