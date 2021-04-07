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زغوان: تسجيل حالتي وفاة و26 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2021/04/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


سجّلت ولاية زغوان، اليوم الأربعاء، حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، بكل من الزريبة وجبل الوسط، ارتفع على إثرهما إجمالي الوفيات إلى 137 حالة وذلك منذ ظهور الوباء.

وأفاد المدير الجهوي للصحة، سهيل بالي، في تصريح لـ”وات”، أن الجهة سجلت أيضا 26 إصابة إضافية بالفيروس، بلغ بموجبها إجمالي الإصابات 3561 إصابة، منها 184 حالة نشطة.

وأضاف، أن 32 مصابا يخضعون حاليا للعلاج بوحدات الكوفيد، مؤكدا أن الوضع الوبائي بالجهة أصبح “غير مطمئن”، نظرا للارتفاع اللافت لعدد الإصابات والوفيات، واكتشاف 7 بؤر جديدة للفيروس منذ نهاية الأسبوع الماضي.

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