راشد الخياري يتوعّد بنشر تسريبات جديدة صادمة على علاقة بممارسات ليلى الطرابلسي

قال النائب راشد الخياري إن التسريبات التي يقوم بنشرها على صفحته ”إنارة للرأي العام حول حقائق خطيرة تستوجب عزل رئيس الجمهورية باعتباره أصبح رهينة إمرأتين” وذلك في إشارة للإعلامية مايا القصوري ومستشارة الرئيس نادية عكاشة.

وتابع الخياري ”الأمر يمس الأمن القومي، وأدعو النيابة العمومية إلى التحرك في تهمة الخيانة العظمى للوطن”، مضيفا ”قيس سعيد خان تونس وأصبح يرهن قرارها السياسي للسفراء بشكل وقح.. وجعل هتين السيدتين تتحكمان فيه، هذه معرة وفضيحة”.

كما أكد الخياري أنه سيقوم اليوم بنشر تسريبات وحقائق أخرى ”ستكون صادمة للشعب التونسي”، وقال ”تسريبات جديدة ستحيلنا إلى ليلى الطرابلسي وبعض ممارساتها الخبيثة”.