Ooredoo تدعم الجيش الأبيض تونس، الأربعاء 7 افريل 2021

تواصل Ooredoo جهودها لدعم وزارة الصحة وتضع إمكانياتها التقنية على ذمة الطاقم الطبي. تكفّل المشغل الأول في تونس بضمان ربط جوّال لمراكز التلقيح الثمانية المنتشرة في جميع أنحاء التراب التونسي من خلال تجهيزها بتقنيات 4G BOX، خاصة قبّة المنزه أكبر مركز تمّ تخصيصه للغرض.

سيتمكن الفريق الطبي المكلف باستقبال وتلقيح المواطنين من النفاذ مجانا لمنظومة Evax ما يسمح لهم بإدارة العملية بأكملها بطريقة رقمية خالصة. تشمل العملية التحقق من التسجيل المسبق في المنظومة وإدخال البيانات وصولا للقيام بالجرعة الثانية.

في إطار برنامجها الخاص بالمسؤولية المجتمعية، تنخرط Ooredoo في كلّ مجهود وطني يرمي لعودة الحياة الطبيعية داخل المجتمع كما تندرج هذه الخطوة ضمن مجهود مستمر لدعم الجيش الأبيض في حربه الوطنية على جائحة كوفيد-19.

صرّح السيد منصور راشد الخاطر المدير العام لشركة Ooredoo بالمناسبة: “سنواصل الاضطلاع بمسؤولياتنا تجاه المجتمع التونسي خلال هذه الفترة الوبائية من خلال وضع إمكاناتنا التقنية واللوجستية على ذمة المجهود الوطني الخاص بحملة تلقيح الأشخاص المدرجين في المنظومة. نجدّد بالمناسبة التزامنا بمعاضدة الإطار الطبي خاصة والتونسيات والتونسيين عموما للعودة للنسق العادي للحياة في أقرب الآجال”.

يتكفّل المشغّل الأوّل في تونس بتوفير تغطية شبكة الجيل الرابع للاتصالات 4G داخل المراكز الثمانية إضافة لتوفير خدمات الأنترنيت المحمولة مجانا لكافة الطاقم الطبي الموجود في هذه المراكز طوال الحملة. تلتزم Ooredoo بتجديد هذا التكفل طيلة سنة كاملة. يسمح هذا الدعم التقني للفرق الصحية المكلفة بالحملة بتحسين الخدمات المسداة للمواطنين المسجلين في منظومة Evax (إدارة المواعيد والتصرّف في الرزنامة ومتابعة إنجاز الحملة…) إضافة للتواصل مع عائلاتهم وذويهم حتى انتهاء مهمتهم الوطنية.

Ooredoo في قلب مجهود وطني ضد كوفيد-19 منذ أكثر من سنة، لم تتوانى Ooredoo عن مرافقة التونسيات والتونسيين خلال اللحظات الصعبة. إضافة لمجهوداتها التقنية لإنجاح الحجر الصحي والعمل عن بعد، ساهم المشغّل في مجهود وطني مازال يتزايد في اتجاه مرافقة مجهودات الجيش الأبيض من جهة والمواطنين الأكثر هشاشة من الجهة الأخرى.

في إطار دعمها لقطاع الصحة العمومية، استثمرت Ooredoo في توفير تجهيزات ومستلزمات الربط بالانترنت لفائدة كلّ الإدارات الجهوية للصحة المنتشرة في 24 ولاية تونسية.

من أجل تعميم الفائدة على الجميع، أطلقت Ooredoo حملة توعية على الأرض من خلال توزيع محامل اتصالية صحية في محطات النقل والجامعات والمدارس في 24 ولاية. التزام يهدف لاستعادة سعادة الحياة الطبيعية لمستقبل أفضل.