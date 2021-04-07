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معلّق رياضي يطلب الجعّة على المباشر: التلفزة الوطنيّة على الخط

2021/04/07 أخبار, المصدر, متفرقات

على إثر ما صدر من المعلق المكلف بالمداومة في مباراة الإتحاد المنستيري و النادي الافريقي من عبارة غير لائقة قبل اللقاء ، تعتذر مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية من السادة المشاهدين.
هذا و قامت الإدارة بإيقاف المعلق فورا إلى حين إنتهاء التحقيق لإتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة .

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