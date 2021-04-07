إجبارية الحجر الصحي على الوافدين على تونس من 9 إلى 30 أفريل الجاري..

أعلنت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، عن جملة من الاجراءات جديدة للفترة من يوم 9 إلى 30 أفريل الجاري، من أبرزها إجبارية الحجر الصحي بخمسة أيام على الوافدين على تونس ومنع كل التجمعات والتظاهرات العامة وغلق الأسواق الاسبوعية.

كما قررت غلق المناطق التي تصنف ذات انتشار خطير للفيروس والتشديد على تطبيق وسائل الحماية الفردية والاجراءات الوقائية واعتماد الصرامة التامة في مراقبتها. .

وينطلق حسب الناطقة الرسمية باسم الحكومة العمل بتوقيت شهر رمضان بداية من الاثنين 12 بالنسبة للعاملين في الوظيفة العمومية، أيا كان تاريخ اليوم الأول من هذا الشهر.