48 وفاة و1951 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 6 أفريل 2021

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الاربعاء، بأنه تم بتاريخ الثلاثاء 6 أفريل 2021، تسجيل 48 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 9087 حالة.

كما سجلت، وفق البلاغ ذاته، 1951 إصابة جديدة إثر إجراء 8051 تحليلا مخبريا. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 221 ألفا و545 شخصا، بعد تعافي 900 مصاب.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ1758 مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 382 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 114 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من نفس السنة.