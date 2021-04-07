الرابطة المحترفة الاولى – الجولة 23- الترجي التونسي على مشارف التتويج بالبطولة

اصبح الترجي التونسي في موقف قريب جدا من الحفاظ على لقب البطولة بعد ان عزز موقفه في صدارة الترييب اثر فوزه عى الاولمبي الباجي اليوم بفضل هدف محمد علي بن رمضان من ضربة جزاء وذلك في اطار الجولة 23 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

ويملك الترجي التونسي قبل ثلاث جولات من نهاية السباق 49 نقطة في المركز الاول بفارق 6 اهداف عن ملاحقه المباشر النجم الساحلي (43 نقطة) لكن الترجي لعب 19 مقابلة فيما لعب النجم 20 مقابلة. وقد اصبح الترجي على مشارف التتويج بلقب البطولة.

ومن جهته يتقاسم الاولمبي الباجي المركز الثامن مع الاتحاد المنستيري ب27 نقطة

وخطا النجم الساحلي من ناحيته خطوة حاسمة لانهاء الموسم في المركز الثاني بعد فوزه رقم 13 اليوم في حمام سوسة . ولم يراف النجم الساحلي بحال جاره شبيبة القيروان الذي نزل الى الرابطة المحترفة الثانية منذ جولتين وامطر شباكه بخماسية مقابل هدف وحيد .

وسجل للنجم الساحلي كل من ايهاب المساكني (1د و10د) وياسين الشيخاوي (5د) وزين الدين بوتمان (64د و49د) فيما لم يتمكن فريق الشبييبة من تسجيل سوى هدف وحيد عن طريق محمد علي الراقوبي (11)

وعزز النجم الساحلي موقعه في كوكبة مقدمة الترتيب واصبح منطقيا الاقرب لانهاء البطولة في المركز الثاني حيث انه يملك في رصيده 43 نقطة من 20 مقابلة فاز خلالها في 13 مناسبة وتعادل اربع مرات مقابل 3 هزائم

ويتقدم النجم الساحلي الثاني في الترتيب ب43 نقطة ب6 نقاط عن صاحب المركز الثالث مؤقتا اتحاد بنقردان (37 نقطة) لكن النجم لم يلعب سوى 20 مقابلة بينما خاض اتحاد بن قردان 23 مباراة.

وفي بن قردان فوت الفريق المحلي في الفوز وتشديد الملاحقة على صاحبي المركزين الاول و الثاني وتعادل مع الملعب التونسي بنتيجة بيضاء . وحقق اتحاد بنقردان تعادله العاشر محتلا المركز الثالث ب37 نقطة من 9 انتصارات و10 تعادلات

اما الملعب التونسي فقد عاد الى تونس العاصمة بنقطة ثمينة من تعادله الحادي عشررغم انه مازال يحتل المركز العاشر ب26 من 22 مقابلة فاز في 5 منها مقابل 11 تعادلا

في سليمان هز مستقبل سليمان شباك اتحاد تطاوين في ثلاث مناسبات عن طريق اسامة بن عياد (6 من ضربة جزاء و31د) وباسكال اونيكاشي دوروغبور (55) لم يرد الضيوف عليها الا في مناسبة واحدة عن طريق كوني خلفة (د37)

ويحتل فريق مستقبل سليمان حديث العهد بالرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المركز الرابع مؤقتا مع النادي الصفاقسي ب33 نقطة من 9 انتصارات و6 تعادلات .ولعب فريق سليمان 23 مقابلة بينما لم يخض النادي الصفاقسي سوى 19

ويطرح مستقبل سليمان نفسه كمراهن جدي على احد المركزين الرابع او الخامس في نهاية السباق.

اما اتحاد تطاوين فقد تجمد رصيده عند 24 نقطة من 22 مقابلة فاز فيها في خمس مناسبات وتعادل 9 مرات مقابل 8 هزائم . واصبح في وضعية صعبة يتهدده النزول.

في بنزرت اكتفى النادي البنزرتي بنقطة واحدة من تعادله مع مستقبل الرجيش .ورغم انه افتتح النتيجة في د21 عن طريق امادو صابو فان الفريق الضيف مستقبل الرجيش توفق في التعديل عن طريق بوبكر ديارا (د41)

وبعد ان نزل فريق شبيبة القيروان صاحب المركز الاخير اصبح النادي البنزرتي حاليا الاقرب للنزول حيث يحتل المركز 13 قبل الاخير برصيد 21 نقطة من 22 مقابلة.

اما مستقبل الرجيش ضيف الرابطة المحترفة الاولى فقد حقق المطلوب الى حد الان في اول موسم له مع فرق النخبة الاولى حيث انه يحتل بفضل النقطة التي احرزها اليوم من تعادله في بنزرت المركز السادس برصيد 32 نقطة من 22 مباراة حقق خلالها 8 انتصارات و8 تعادلات مما جعله في موقع مطمئن نسبيا في صراعه من اجل تفادي النزول

واكد النادي الافريقي اليوم في المنستير انتفاضته عندما كسب فوزا ثمينا جديدا 1 – صفر وذلك على حساب الاتحاد المنستيري الذي خرج عن سكة الانتصارات في الفترة الاخيرة مما عجل بانسحاب مدربه لسعد جردة الشابي.

وسجل للنادي الافريقي لاعبه حمزة العقربي (80)

وتقدم النادي الافريقي بفضل فوزه السادس في الترتيب على مضيفه حيث اصبح يحتل المركز السابع ب28 نقطة امام الاتحاد المنستيري الثامن ب27 نقطة.

وفي المتلوي فاجا النادي الصفاقسي مضيفه نجم المتلوي وفاز عليه بهدف لصفر سجله كينغسلاي سوكاري د66

ويحتل النادي الصفاقسي المرتبة الرابعة ب33 نقطة وراء اتحاد بنقردان ( 37 نقطة) لكن النادي الصفاقسي لم يلعب سوى 19 مقابلة وهو ما يعزز حظوظه في المراهنة على احدى المراكز المؤهلة للمسابقات الافريقية