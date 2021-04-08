أرسنال يفتقد خدمات مدافعه كيران تيرني مجددا

أعلن نادي أرسنال الإنقليزي، إصابة كيران تيرني الظهير الأيسر في أربطة الركبة، خلال مباراة ليفربول التى جمعت الفريقين السبت الماضي لحساب الجولة الـ30 من البطولة الإنقليزية لكرة القدم.

وكان مدرب الفريق، الإسباني ميكيل أرتيتا، قد أكد في وقت سابق، أن تيرني يعاني من تلف في أربطة الركبة اليسرى، وقد يغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع كاملة.

وخاض تيرني 33 مباراة مع أرسنال هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين بالإضافة إلى مساهمته في 4 تمريرات حاسمة. وكان تيرني قد غاب عن 6 مباريات في وقت سابق من هذه السنة، بسبب إصابة أخرى على مستوى الركبة.

يشار إلى أن أرسنال سيواجه نظيره سلافيا براغ التشيكي، اليوم الخميس، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي “اليوروبا ليغ”.