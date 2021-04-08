القصرين: ارتفاع حصيلة الإصابات جراء فيروس “كورونا” إلى 7880 إصابة وإستقرار حصيلة الوفيات في حدود 279 حالة

إرتفعت حصيلة الإصابات جراء فيروس “كورونا” المستجد بولاية القصرين، منذ ظهور الوباء إلى حدود اليوم الخميس، إلى 7880 إصابة، بعد رصد 101 إصابة جديدة، مساء أمس الاربعاء من جملة 228 تحليلا مخبريّا، فيما لم تسجل الجهة خلال الـ24 ساعة الاخيرة أية حالة وفاة، ليستقر إجمالي الوفيات بالجهة منذ إعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط، في حدود 279 حالة، وفق المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.

وبيّن الشعباني، في تصريح لـ(وات)، أن الوضع الوبائي بالجهة ينذر بالخطر في ظل الإرتفاع المتواصل لحالات الإصابة بالوباء في مختلف معتمديات الولاية، وذلك بسبب حالة التراخي والتسيّب في صفوف عدد كبير من المواطنين فيما يتعلق بالإلتزام بمقتضيات البروتوكول الصحي وقواعد حفظ الصحة.

وجدّد بالمناسبة، دعوته إلى كافة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وتوخي الحذر والتقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي توقيا من مخاطر العدوى بالفيروس، مع المبادرة بالتسجيل على منصة التلاقيح.

وذكر، بخصوص عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد وباء “كورونا” بالجهة منذ بدء الحملة في 13 مارس الجاري الى حدود اليوم الخميس، 2740 شخصا بين إطارات طبيّة وشبه طبيّة وكبار السنّ، ملاحظا أن الإقبال على حملة التلقيح يبقى دون المأمول، آملا في ارتفاع نسق الاقبال مستقبلا.