اكتشاف بؤرة لداء الكلب بالقصرين

سمير الوافي: “السفير الفرنسي السابق مازال يتردّد على تونس الى اليوم”

بعد تغيّب الطبوبي عن لقاءات بيت الحكمة: هشام المشيشي يُعلّق

تونس توقّع اتفاقيّة لاستعمال لقاح “جونسون أند جونسون” .. وهذه مميزاته

وزارة الصحة تدعو الى عدم استهلاك منتوجات الألبان غير المعقمة خلال شهر رمضان

2021/04/08 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

دعت وزارة الصحة، الى عدم استهلاك منتوجات الألبان غير المعقمة، خلال شهر رمضان، من أجل تفادي ارتفاع الاصابات المسجلة بالحمى المالطية والسل البقري، وذلك في ورقة اعلامية أصدرتها اليوم الخميس.

وأوصت الوزارة في جملة من النصائح، ايام قليلة قبل حلول شهر رمضان، بوجوب استهلاك الحليب ومشتقاته المعقمة والمعلبة المتوفرة بالأسواق، منبهة من أن استهلاك الحليب ومشتقاته غير الخاضعة للتعقيم يخلف مضاعفات صحية خطيرة جراء الاصابة بمرضي الحمى المالطية والسل البقري.

وتنتقل العدوى بالمرضين، لدى تعامل الانسان مع حيوان مريض أو تناوله الحليب ومشتقاته “كالجبن واللبن والرايب والريقوتة”، وفق ما ذكرته الوزارة، داعية الى الامتناع عن تناول منتوجات الألبان غير المعقمة.

وأكدت ضرورة الحرص على تغلية الحليب الطازج لمدة لا تقل عن 20 دقيقة قبل استهلاكه لضمان سلامته من أية جراثيم، مبينة، أن دعوتها الى اعتماد سلوك غذائي سليم يهدف الى التوقي من المخاطر الناجمة عن زيادة استهلاك منتوجات الحليب ومشتقاته في شهر الصيام.

وأضافت ،”أن المؤشرات تفيد بتطور الحالة الوبائية في حصيلة الاصابات المسجلة بالحمى المالطية التي بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاصابة بها الى حوالي ألف شخص في تونس مقابل تسجيل حوالي 700 حالة بمرض السل البقري في تونس مع موفى سنة 2020 “.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn