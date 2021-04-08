وزارة الصحة تدعو الى عدم استهلاك منتوجات الألبان غير المعقمة خلال شهر رمضان

دعت وزارة الصحة، الى عدم استهلاك منتوجات الألبان غير المعقمة، خلال شهر رمضان، من أجل تفادي ارتفاع الاصابات المسجلة بالحمى المالطية والسل البقري، وذلك في ورقة اعلامية أصدرتها اليوم الخميس.

وأوصت الوزارة في جملة من النصائح، ايام قليلة قبل حلول شهر رمضان، بوجوب استهلاك الحليب ومشتقاته المعقمة والمعلبة المتوفرة بالأسواق، منبهة من أن استهلاك الحليب ومشتقاته غير الخاضعة للتعقيم يخلف مضاعفات صحية خطيرة جراء الاصابة بمرضي الحمى المالطية والسل البقري.

وتنتقل العدوى بالمرضين، لدى تعامل الانسان مع حيوان مريض أو تناوله الحليب ومشتقاته “كالجبن واللبن والرايب والريقوتة”، وفق ما ذكرته الوزارة، داعية الى الامتناع عن تناول منتوجات الألبان غير المعقمة.

وأكدت ضرورة الحرص على تغلية الحليب الطازج لمدة لا تقل عن 20 دقيقة قبل استهلاكه لضمان سلامته من أية جراثيم، مبينة، أن دعوتها الى اعتماد سلوك غذائي سليم يهدف الى التوقي من المخاطر الناجمة عن زيادة استهلاك منتوجات الحليب ومشتقاته في شهر الصيام.

وأضافت ،”أن المؤشرات تفيد بتطور الحالة الوبائية في حصيلة الاصابات المسجلة بالحمى المالطية التي بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاصابة بها الى حوالي ألف شخص في تونس مقابل تسجيل حوالي 700 حالة بمرض السل البقري في تونس مع موفى سنة 2020 “.