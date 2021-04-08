اكتشاف بؤرة لداء الكلب بالقصرين

سمير الوافي: “السفير الفرنسي السابق مازال يتردّد على تونس الى اليوم”

بعد تغيّب الطبوبي عن لقاءات بيت الحكمة: هشام المشيشي يُعلّق

تونس توقّع اتفاقيّة لاستعمال لقاح “جونسون أند جونسون” .. وهذه مميزاته

الغرف النقابيّة بسوسة تهدّد بالعصيان المدني

2021/04/08 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع


أكدت الغرف النقابية بسوسة التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 8 افريل 2021 رفضها قرار فرض حظر الجولان من السابعة مساء الى الخامسة صباحا واصفة اياه بـ”غير المدروس” وبـ”الهدام”

وشدّدت الغرف في بيان صادر عنها نشره اتحاد الاعراف بصفحته على موقع “فايسبوك” على ان التشبث بالإجراءات المعلن عنها سيضطر منظوريها إلى ”اعتماد العصيان المدني وتنظيم وقفات احتجاجية بكافة انحاء الجمهورية دفاعا عن أرزاقهم”.

واعتبرت ان اقرار حظر الجولان “لم يراع الظروف الصعبة التي عاشتها قطاعات مثل المقاهي والمطاعم والتجارة وتكبدها خسائر كبيرة نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا ودون التمتع بأي امتياز من الدولة”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn