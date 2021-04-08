الغرف النقابيّة بسوسة تهدّد بالعصيان المدني



أكدت الغرف النقابية بسوسة التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 8 افريل 2021 رفضها قرار فرض حظر الجولان من السابعة مساء الى الخامسة صباحا واصفة اياه بـ”غير المدروس” وبـ”الهدام”

وشدّدت الغرف في بيان صادر عنها نشره اتحاد الاعراف بصفحته على موقع “فايسبوك” على ان التشبث بالإجراءات المعلن عنها سيضطر منظوريها إلى ”اعتماد العصيان المدني وتنظيم وقفات احتجاجية بكافة انحاء الجمهورية دفاعا عن أرزاقهم”.

واعتبرت ان اقرار حظر الجولان “لم يراع الظروف الصعبة التي عاشتها قطاعات مثل المقاهي والمطاعم والتجارة وتكبدها خسائر كبيرة نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا ودون التمتع بأي امتياز من الدولة”.