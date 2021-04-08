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في نابل: القبض على شخص من أجل السرقة

2021/04/08 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

باشرت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بنابل، يوم 07 أفريل 2021، قضية عدلية موضوعها “السرقة باستعمال الخلع” متبعة ضد شخص من متساكني منارة الحمامات، تعمد خلع مستودع معد لتصليح معدات ومحركات القوارب واستولى على بعض المعدات والمحركات بقيمة تناهز 50 ألف دينار، وبعد نصب كمين، تم القاء القبض على المعني، وقد تبين أنه محل 04 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل “السرقة” وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 04 سنوات.

وبمداهمة مستودع كان يستغله المظنون فيه، تمّ حجز جزء من المسروق.

باستشارة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الاجراءات القانونية شأنه.

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