بنزرت-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و 70 إصابة جديدة وارتفاع في نسبة الايواء بالفضاءات الاستشفائية

أفاد المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، اليوم الخميس، بأن الجهة الصحية ببنزرت سجلت، أمس الأربعاء، حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد و70 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة 7702 إصابة شفيت منها 7222 حالة وتوفي 395 شخصا.

وبين المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، ان وتيرة الإصابات بالوباء سجلت ارتفاعا كبيرا مقارنة بذات الفترة من الشهر الماضي، إلى جانب ارتفاع نسبة الايواء العام بالفضاءات الاستشفائية الجهوية والمحلية الى حدود 43 بالمائة، حيث تبلغ نسبة الايواء بالاسرة المجهزة بالاوكسيجان 22 بالمائة بينما يأوي قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت 5 مصابين من 11 سريرا متوفرا ، ومستشفى راس الجبل مصابا واحدا من مجموع 3 اسرة متوفرة.

وأشار المدير الجهوي للصحة ببنزرت، من جهة أخرى، ان 4758 شخصا من مهنيي القطاع الصحي وكبار السن تلقوا التطعيم ضد الفيروس بالمركز الجهوي للتلقيح بدار الشباب سيدي سالم ببنزرت المدينة حتى يوم امس الأربعاء، كما تم الانطلاق في الجرعة الثانية من التطعيم منذ أول امس الثلاثاء.