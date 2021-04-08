منوبة: تواصل غلق الطريق الوطنية عدد 7 بدوار هيشر بسبب احتجاجات عمال مصنع الحليب

تواصل لليوم الثاني على التوالي تعطل حركة المرور على الطريق الوطنية عدد 07 على مستوى دوار هيشر، بعد غلقها احتجاجا من 200 عامل وعون بشركة “الماس فود” لصناعة لحليب، للمطالبة بالحصول على أجر شهر مارس وكافة مستحقاتهم المادية، وفق تأكيد كاتب عام النقابة الأساسية لعمال الشركة، جمال الجلاصي، لصحفية مكتب (وات) بمنوبة.

وأوضح أن وضعية الشركة ازدادت سوءا، إذ لم يحصل العمال المسرحون على دفعتين على مبالغ التسريح المتفق عليها، ووجد البقية أنفسهم يحصلون على أجورهم بالتقسيط وبصفة غير منتظمة، كما تراكمت مستحقات منحهم.

وأشار إلى أن العمال وجدوا في الاحتجاج طريقة للتعبير عن مشاكلهم المتراكمة، والتي قابلتها إدارة الشركة بالتسويف والمماطلة، لتغرق المؤسسة في عدة إشكاليات على صعيدي الإنتاج والجودة، وانخفاض إنتاجها بشكل ملحوظ، كما تضاعفت الديون المتخلدة بذمتها لفائدة مراكز تجميع الحليب والمزودين.