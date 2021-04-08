منوبة: توقف الدروس بالمدرستين الاعداديتين عليسة وبئر الزيتون بطبربة للمطالبة بالتعقيم وبحملة لتقصي الوباء

توقّفت الدروس بالمدرستين الاعداديتين عليسة وبئر الزيتون بطبربة من ولاية منوبة، منذ الساعة العاشرة من صبيحة اليوم الخميس، وذلك احتجاجا على غياب التعقيم بالمؤسستين التربويتيتين، لاسيما في ظلّ تسجيل إصابات بفيروس “كورونا” فيهما وتطوّر الوضع الوبائي بالمنطقة ككل، وفق ما أفاد به كاتب النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بطبربة دهماني المزليني

وأضاف المزليني، في تصريح لـ”وات”، ان الاساتذة نفذوا وقفتين احتجاجيتين شفعت بايقاف الدروس، وطالبوا بدعم مجهود التعقيم من بلدية طبربة ، وخاصة على اثر تسجيل اصابات بالعدوى بفيروس كورونا في الاقسام، وتطور الوضع الصحي بطبربة، وارتفاع عدد حالات الاصابة الجديدة.

وطالب كاتب عام النقابة الاساسية مصالح الادارة الجهوية للصحة، باجراء اختبارات سريعة داخل المؤسستين، وتقييم الوضعية الصحية للتلاميذ والاطار التربوي، لبثّ الطمانينة في نفوس الجميع بعد ان اصابتهم حالة من الهلع والخوف.

من جهتها، أكدت المندوبة الجهوية للتربية، دلندة المباركي، لـ”وات” إصابة خمسة من تلاميذ المدرسة الاعدادية علسية بطبربة في اقسام متفرقة، واخضاع عدد من الاساتذة لاختبارات تقصي الكورونا، غير مستبعدة فرضية غلق المدرسة في صورة تسجيل 3 اصابات واكثر في قسم واحد لاحقا.

وأشارت الى تسجيل عدد من حالات الاصابة بمؤسسات تربوية مختلفة ومنها المدرسة الاعدادية حي الاذاعة بالجديدة، حيث تم اخضاع الحالات المشتبهة الى الاختبارات في انتظار صدور النتائج.

ولفتت المندوبة الجهوية للتربية الى التدخل عشية اليوم للقيام بعمليات التعقيم بامكانيات خاصة على ان تتواصل العملية خلال نهاية الاسبوع.