توننداكس ينهي اول اسابيع شهر افريل 2021 على ارتفاع بنسبة 2ر0 بالمائة

انهى مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس، اسبوعه الممتد من 5 الى 8 افريل 2021، على ارتفاع بنسبة 2ر0 بالمائة مدركا 7165 نقطة مما حسن الاداء السنوي للمؤشر بنسبة 1ر4 بالمائة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

وسجلت السوق، في ظل غياب تداولات في شكل كتل وخلال اسبوع ستغلق فيه البورصة بمناسبة احياء ذكرى عيد الشهداء الموافق ليوم 9 افريل، حجم مبادلات بقيمة 4ر22 مليون دينار مما يشكل معدلا يوميا للتداول يقارب 6ر5 مليون دينار.

وحل سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة، في صدارة الاسهم الاكثر ارتفاعا، مسجلا تطورا بنسبة 4ر19 بالمائة ليبلغ سعره 800ر0 دينار وسط تداولات في حدود 386ر0 مليون دينار.

وارتفع سهم بنك تونس العربي الدولي بنسبة 8ر7 بالمائة ليبلغ 990ر116 دينار وقد ساهم سهم البنك في تنشيط السوق بنحو 5ر5 مليون دينار على امتداد اسبوع .

وتكبد سهم اسمنت بنزرت، اكبر تراجع خلال معاملات هذا الاسبوع، بنسبة 2ر10 بالمائة ليقفل على سعر 140ر1 دينار وقد اظهرت الشركة منذ مطلع 2021 تراجعا في البورصة قارب 40 بالمائة.

واستحوذت شركة المنتوجات الصحية، رغم تراجع سهمها بنسبة 2ر0 بالمائة الى 950ر12 دينار، على 2ر2 مليون دينار من اجمالي تداولات السوق مما منحها المرتبة الثانية بعد بنك تونس العربي الدولي.