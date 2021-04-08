الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة تعلق نشاط توزيع الغاز من 12 الى 14 افريل 2021

اعلن رئيس الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، محمد المنيف، الخميس، ان مهنيي القطاع سيعلقون نشاطهم من 12 الى 14 افريل 2021 يعقبه تعليق مفتوح يبدأ مباشرة بعد عطلة عيد الفطر.

واضاف المنيف، في ندوة صحفية، ان هذا القرار يعود الى فشل الجلسة الصلحية، التي عقدت امس الاربعاء مع وزراة الصناعة والطاقة والمناجم.

واكد المنيف ان اعضاء اللجنة لم يجدوا في لقائهم مع مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم أي تعامل جدي مع مطالبهم التي تتمحور في تفعيل البنود المضمنة بالاتفاقية السابقة المبرمة بتاريخ 17 ديسمبر 2018

وتنص هذه المطالب على تطبيق البرنامج الثلاثي 2019-2020-2021 في هامش منحة التوزيع والمقدرة بـ 300 مليم والزيادة الآلية في هامش منحة التوزيع مع كل زيادة في أسعار المحروقات بالإضافة الى ادراج منحة 40 مليم في النقل بصفة مباشرة في الفاتورة وكذلك تحيين قرار 14 أكتوبر 2005.

وأوضح المنيف ان الوزارة تنصلت من تطبيق هذا الاتفاق الممضى منذ 2018 رغم ما يواجهه المهنيون من صعوبات عرقلت الى حد كبير نشاطهم .

ولاحظ ان مهنيي القطاع باتوا غير قادرين على مواجهة الزيادات المتواترة في أسعار المحروقات التي كانت قبل سنة 2011 تواكبها زيادة في هامش التوزيع بصفة آلية بالإضافة الي تضاعف أسعار قطع الغيار بأكثر من 3 مرات وغلاء أسعار شاحنات التوزيع.