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تغيير مواعيد سفرات قطارات الاحواز بعد تعديل توقيت حظر الجولان

2021/04/08 أخبار, المصدر, مجتمع

اعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، الخميس، أنه تبعا لتعديل توقيت حظر الجولان، ستكون مواعيد انطلاق أول و آخر السفرات لقطارات نقل المسافرين على أحواز تونس على النحو التالي :
الجمعة 09 أفريل 2021 :
– انطلاق أول قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 05 و 30 دق.
– انطلاق آخر قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 17 و 30 دق.
– انطلاق أول قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 05 و 30 دق.
– انطلاق آخر قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 17 و 30 دق.
ابتداء من السبت 10 أفريل 2021 :
– انطلاق أول قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 05 و 25 دق.
– انطلاق آخر قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 17 و 40 دق.
– انطلاق أول قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 05 و 20 دق.
– انطلاق آخر قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 17 و 40 دق.

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