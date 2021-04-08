المهدية: نسبة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عادلت 89 بالمائة مع تسجيل حالتي وفاة بالفيروس

بلغت نسبة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العينات الصادرة نتائجها، اليوم الخميس، 89 بالمائة، بعد تسجيل 16 إصابة جديدة من بين 18 عينة.

وأظهرت نفس النتائج وفاة مصابين اثنين بالفيروس التاجي، وهما مواطن أصيل معتمدية المهدية عن سن تعادل 66 سنة، ومواطنة من أولاد الشامخ يبلغ عمرها 75 عاما.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 9 بالمهدية و3 بالشابة وإصابة واحدة بكل من أولاد الشامخ والسواسي وبومرداس والجم.

ووصف سمير لحول، مدير الصحة الوقائية بالمهدية، الخميس، الوضع الوبائي بالجهة ب”الخطير”، بعد تخطي نسبة 130 مصابا لكل 100 ألف ساكن.

وبين أن طاقة استيعاب المصابين بالمستشفيات تقدر بـنحو 79 سريرا للاستشفاء، 55 منها بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر، و24 سريرا بالدوائر الصحية الجم والسواسي والشابة.

ويبلغ عدد أسرة الإنعاش بمستشفى الطاهر صفر 14 سريرا، جميعها مشغولة بمرضى الكوفيد ـ19، وهو “ما يرفع من خطورة نتائج الموجة الثالثة من الفيروس”، بحسب المتحدث.

وينتظر، وفق تصريح إعلامي لعمر منصور، المدير الجهوي للصحة بالمهدية، الخميس، أن يتم قريبا تركيز مستشفى ميداني متاخم لمستشفى الطاهر صفر بالجهة.

وبين أن المستشفى، وهو مجهز بـ30 سرير إنعاش وأنظمة عزل ومولدات كهربائية، جزء من هبة دولة الولايات المتحدة الأمريكية لتونس، والمتكونة من مستشفيين ميدانيين، وفق ما أعلن عنه فوزي المهدي، وزير الصحة، اليوم الخميس.

وارتفع العدد الجملي للإصابات، منذ بداية الجائحة، إلى 9340، من بينها 8354 حالة شفاء، و254 حالة وفاة و732 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى، اليوم 471 مواطنا تلقيحا ضد فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المنتفعين بالتطعيم، منذ بداية العملية، إلى 4846، من بينهم 251 انتفعوا بالجرعة الثانية من التلقيح.