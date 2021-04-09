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تواصل المنحى التصاعدي للوفيات والإصابات بفيروس كورونا في تونس..

2021/04/09 الأولى, المصدر, مجتمع

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء امس الخميس، بأنه تم بتاريخ الاربعاء 7 أفريل 2021، تسجيل 49 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 9136 حالة.

كما سجلت، وفق البلاغ ذاته، 1833 إصابة جديدة إثر إجراء 7346 تحليلا مخبريا. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس222 ألفا و461 شخصا، بعد تعافي 916 مصابا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ1844 مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 388 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 117 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من نفس السنة.

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