رئيس الحكومة: “يمكن تقييم وإعادة النظر في الإجراءات المعلن عنها مؤخرا لمجابهة تفشي فيروس كورونا”

قال رئيس الحكومة، هشام المشيشي، “إن الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها مؤخرا لمجابهة الوضعية الخطيرة التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا، يمكن أن تكون محل تقييم وإعادة نظر، خاصة وأن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد “طلب تعديل توقيت حظر الجولان”.

وأشار المشيشي في تصريح إعلامي مساء اليوم الجمعة، على هامش زيارته إلى مشروع ” فرحة الصحراء ” للباكورات الجيوحرارية بشانشو من معتمدية الحامة في ولاية قابس، إلى أن هذه المسألة ستأخذها الحكومة بعين الاعتبار.

وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن جملة من الإجراءات الجديدة، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 30 أفريل 2021، من أبرزها دعوة الولاة بمختلف الجهات إلى إعلان حظر الجولان انطلاقا من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا.

يُذكر أن رئيس الدولة كان استعرض صباح الجمعة مع رئيس الحكومة، على هامش موكب إحياء الذكرى 83 لعيد الشهداء، الاجراءات التي تم الإعلان عنها مساء الاربعاء وخاصة حظر الجولان في شهر رمضان المعظم. و قد دعا الرئيس سعيّد إلى “الأخذ في الاعتبار مقترحات اللجنة العلمية، ولكن أيضا الجوانب المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي”، مشددا على ضرورة “وضع كل الاعتبارات في الميزان واتخاذ الاجراءات المناسبة، مع الإبقاء على إمكانية مراجعتها في الجهات، جهة بجهة، حسب تطور الأوضاع”.