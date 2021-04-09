تحويل جزئي لحركة المرور بالطريق الوطنية رقم 9 بولاية تونس غدا السبت

اعلنت وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية، انه سيتم تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 بالنسبة للقادمين من الطريق الوطنية رقم 8 باتجاه العاصمة ومن المرسى والقاصدين حي الخضراء والمنازه وشارع محمد الخامس، وذلك غدا السبت 10 أفريل 2021 من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء

ويمكن لمستعلي هذه الطريق مواصلة السير بالطريق الوطنية رقم 8 ثم الإنعراج يمينا عبر الطريق المؤدية لمونبليزير ثم الرجوع لشارع خير الدين باشا، حسب ماافادت به الوزارة في بلاغ لها الجمعة.

ويندرج هذا التحويل الجزئي لحركة المرور في إطار مواصلة أشغال مشروع محول الطريق الشعاعية إيكس 2 – الطريق الوطنية رقم 9 – الرابطة شمال جنوب وشارع عبد العزيز الكامل من ولاية تونس، وفق ذات البلاغ

ودعت الوزارة كافة مستعملي الطريق لتوخي الحذر والتخفيض من السرعة