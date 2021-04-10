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نابل: تسجيل 8 وفيات جراء فيروس كورونا بين الأمس واليوم

2021/04/10 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بنابل 8 وفيات جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد تتوزع بين 5 حالات وفاة بتاريخ أمس الجمعة و3 وفيات صباح اليوم السبت، وفق ما افاد به مصدر مطلع بالادارة الجهوية للصحة في تصريح لصحفيّة (وات) .

وبيّن المصدر ذاته، ان عدد حالات الوفيات ارتفع ليبلغ الى غاية اليوم السبت 532 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.
هذا وتتوزع حالات الوفيات الاخيرة المسجلة على معتمديات الحمامات (حالتان) و حالة وحيدة بكل من معتمديات بني خلاد وقرمبالية وسليمان والهوارية وقليبية ونابل وتتراوح أعمارهم بين 58 و96 سنة.

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