منوبة: تسجيل أربع حالات وفاة و93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية منوبة اليوم السبت أربع حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا شملت مناطق وادي الليل ومنوبة والمرناقية وطبربة.

وترواحت اعمار المتوفين بين 58 سنة و78 سنة. كما ارتفع عدد الحالات النشيطة بـ 93 حالة اصابة جديدة، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة بمنوبة هاجر الميساوي لصحفية مكتب وات بمنوبة مساء اليوم السبت.

وارتفع عدد الاصابات النشيطة الى 742 حالة، منها 21 محل ايواء بقسم الكوفيد بمعهد القصاب والمستشفى المحلي بطبربة.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (204 حالة)، فمعتمدية طبربة (179 حالة )والمرناقية ( 89 حالة) ودوار هيشر (87 حالة ) والجديدة (86 حالة ) ، ووادي الليل (81 حالة) ،والبطان (11 حالة) وبرج العامري (05 حالات )

كما ارتفع عدد الوفيات الى 358 وفاة ، هذا مع بلوغ 9409 حالة ايجابية منذ انتشار الجائحة بالبلاد.