سيدي بوزيد : تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة و24 حالة شفاء

سجّلت اليوم السبت ولاية سيدي بوزيد 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة و24 حالة شفاء حسب ما أكده محمد زاهر الأحمدي المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد تصريح لـ(وات).

ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 6173 حالة منها 5066 حالة شفاء و215 حالة وفاة.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى في أعلى الإصابات سيدي بوزيد الغربية ب2274 حالة تليها سيدي بوزيد الشرقية ب693 حالة ثم الرقاب ب 630 حالة ثم المكناسي 453 ثم أولاد حفوز ب362 حالة ثم المزونة ب352 حالة ثم جلمة ب302 حالة ثم السبالة ب 286 حالة ثم بئر الحفي 265 حالة ثم السوق الجديد ب203 حالة ثم بن عون ب 200 حالة ثم منزل بوزيان ب 84 حالة وأخيرا السعيدة 69 حالة.