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الكاف: تسجيل حالة وفاة و65 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا”

2021/04/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الأحد في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار فيروس “كورونا” المستجد بالجهة عن تسجيل حالة وفاة و65 إصابة جديدة، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 132 عينة تم رفعها بتاريخ 09 أفريل الجاري

وارتفع بذلك عدد الوفيات منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 187 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة إلى 6231 حالة، شفي منهم 5519 شخصا، فيما ارتفع عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى 68 شخصا ومنهم 14 في الانعاش وذلك بالتوازي مع ارتفاع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الذين بلغ عددهم اليوم 712 حالة وهي أعلى حصيلة تسجل بالجهة منذ شهر

واعتبر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني ل(وات) ان الارقام تشير الى دخول الجهة في موجة ثالثة من الوباء، داعيا إلى الإسراع بالتسجيل في منظومة التلقيح واعتماد البرتوكول الصحي في كل جوانبه

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