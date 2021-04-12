نابل: رصد 97 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع عدد الحالات النشيطة الى 881 حالة



ارتفع عدد الحالات النشيطة الحاملة لفيروس “كورونا” بولاية نابل، إلى غاية أمس الاحد، الى 881 حالة وذلك بعد رصد 97 إصابة محلية جديدة بالفيروس، إثر القيام بـ482 تحليلا مخبريا، وفق ما ورد بالتقرير الدوري الصادر عن الادارة الجهوية للصحة.

وسجّل عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة للمصابين بالفيروس بدوره، ارتفاعا ليبلغ 59 حالة إيواء، وفق ذات التقرير.

وارتفع مجموع الوفيات جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد منذ بداية الجائحة، الى 543 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة يوم السبت الفارط، تم التبليغ عنهما يوم الامس الاحد. وتعود حالة الوفاة الاولى لرجل اصيل معتمدية تاكلسة ويبلغ من العمر 78 سنة، في حين تعود حالة الوفاة الثانية لرجل سبعيني اصيل معتمدية الحمامات.

في المقابل، تم خلال الـ24 ساعة الاخيرة، رفع العزل الصحي عن حالتين بعد أن تجاوزا مرحلة نقل العدوى، ليرتفع مجموع الحالات المتعافية إلى 15866 حالة من مجموع الاصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة والبالغة 17281 إصابة.