افتتاح أكبر متجر للأجهزة المنزلية في تونس وتسويق علامة تورنادو

افتتح أكبر متجر خاص للأجهزة المنزلية، تلفزيون، مضخمات صوت، آلات إعلامية، تجهيزات المكاتب… في تونس العاصمة (باستثناء المساحات الكبرى) أبوابه في 10 أفريل 2021 في منطقة الشرقية1

يغطي المتجر مساحة 357 مترًا مربعًا من مساحات البيع بالتجزئة، وهو عبارة عن صالة عرض متعددة العلامات التجارية تقدم مجموعة واسعة جدًا من المنتجات حيث يتم تقديم أكثر من 10000 قطعة بأسعار استثنائية وفي بيئة ودية. فقد تم تصميم رحلة الزائر بخبرة لجعلها ممتعة وسهلة. تم إعداد شاشات تعمل باللمس في المتجر حتى يتمكن الحريف من طلب المنتج الذي يختاروه بسهولة ومن ثم يمكنه استلامه عند الخروج. يحتوي المتجر أيضًا على منطقة توصيل (للعناصر الضخمة مثل الثلاجات أو الغسالات) ومنطقة ثانية مخصصة لخدمات ما بعد البيع.

وقد أوضح السيد كريم تاجر، المدير العام للشركة، خلال حفل الإفتتاح، قائلا “منذ عدة سنوات ، كنا متخصصين في المبيعات عبر الإنترنت من خلال الموقع الخاص بنا، ومن خلال هذا الإفتتاح، نقوم بتوسيع أنشطتنا للسماح لحرفائنا بالقدوم واكتشاف منتجاتنا مباشرة”.

من مميزات صالة عرض شركة “تي دسكاونت” أنها تخصص أيضًا مساحة خاصة لمنتجات العلامة التجارية المصرية الشهيرة “تورنادو” والتي تعد الممثل التجاري الحصري لها في تونس.

كما شارك السيد إبراهيم العربي، رئيس المجمع التي تحمل اسمه والمالكة لعلامة تورنادو التجارية بشكل خاص ، في حفل الإفتتاح بصفته شريكًا استراتيجيًا وأيضًا رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية في مصر (منذ عام 2019).

ورحب السيد العربي بالشراكة مع “تي دسكاونت” وقدم دعمه الكامل للمشروع قائلاً: “أردت القيام بهذه الرحلة إلى تونس من أجل دعم أصدقائي وشركائي وتشجيعهم في نهجهم من خلال ضمان التعاون لتعزيز منتجات تورنادو حتى تتمكن الآن من إفادة جميع أفراد الأسرة في تونس.

ويعد “مجمع العربي” أكبر مصنّع للأجهزة المنزلية في الشرق الأوسط، بإجمالي 40.000 موظف في 16 مجال عمل مختلف. ولا تقتصر الشراكة مع الجانب التونسي على التسويق لمنتجات علامة تورنادو التجارية، بل تتعلق أيضًا بالتجميع المحلي للعديد من المنتجات، بدءًا من وحدة مخصصة لأجهزة التلفزيون في بير مشارقة، وهو مشروع في مرحلة التطوير للفترة القادمة.

لن يتوقف الإنتاج المخطط له عند السوق التونسية، بل سيُخصص جزئياً للتصدير إلى الأسواق الأجنبية القريبة في تكامل تام مع الشريك المصري. إن إرادة الطرفين هي أن تجعل تونس مركزًا لتوزيع منتجات تورنادو في المغرب العربي وغرب إفريقيا وأوروبا.

ويمكن اكتشاف المنتجات ابتداءً من يوم الاثنين 12 أفريل 2021 موعد الافتتاح الرسمي بشارع 8603 ، أحد المحاور الرئيسية في منطقة الشرقية. ويشير السيد أنيس نمسي، المدير العام التجاري، في هذا الصدد إلى أن “مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة التي تتوافق مع احتياجات شهر رمضان المبارك ستكون متاحة لتجهيز المطابخ على وجه الخصوص ، دائمًا بأفضل الأسعار تحت شعار الحريف هو الفائز دائمًا”.”