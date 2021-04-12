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مصالح الحرس الديواني تحجز 52510 الف علبة سجائر و600 غرام من مخدر القنب الهندي

2021/04/12 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


تمكنت فرقة الحرس الديواني بمدنين أمس الأحد ، من حجز 24 ألف علبة سجائر مهربة أجنبية المصدر محملة على متن سيارة رباعية الدفع تحمل ترقيما تونسيا و قد تم تحرير محضر في الغرض

وبلغت قيمة المحجوز وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين عن الإدارة العامة للديوانة، 74 ألف دينار ,كما قامت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالمقيسم على الشريط الحدودي الصحرواي من ولاية مدنين بضبط سيارة رباعية الدفع محملة ب26 ألف علبة سجائر مهربة بلغت قيمتها المحجوز 65 ألف دينار.

و في السياق ذاته تمكنت فرقة الحرس الديواني بتونس على إثر كمين على مستوى الباساج من ضبط سيارة خفيفة محملة ب2350 علبة سجائر أجنبية المصدر و 32 علبة معسل من فئة 250غ و 21كغ من المعسل الفاخر و قد بلغت القيمة الجملية للمحجوز حوالي 15 ألف دينار وتم إحالة سائق السيارة في حالة احتفاظ بعد استشارة النيابة العمومية نظرا لمحاولته الفرار و مضايقته للدورية أثناء عملية المطاردة.

من جهة أخرى و في إطار التصدي لتهريب المواد المخدرة تمكنت فرقة الحرس الديواني بالقيروان على إثر دورية بإحدى المسالك الفلاحية التي تربط الجهة بالحدود الغربية من ضبط سيارة خفيفة بحوزة سائقها خمس صفائح من مخدر القنب الهندي تزن إجمالا 600 غراما و مبلغ 41 ألف دينار نقدا و قد تم الإحتفاظ بذي الشبهة قصد مواصلة التحقيق معه.

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