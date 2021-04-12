المنستير: تسجيل حالتي وفاة و40 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير حالتي وفاة بمعتمديتي الساحلين والمكنين، و40 إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع المجموع إلى 429 حالة وفاة و16 ألفا و186 إصابة، وفق آخر حصيلة للإدارة الجهوية للصحة صدرت يوم امس الاحد

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 8 إصابات جديدة بالساحلين، و8 إصابات بالبقالطة، و7 إصابات ببنبلة، و6 إصابات بزرمدين، و5 إصابات بالمنستير، وإصابتين بقصر هلال، وإصابتين بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة بجمال، وإصابة واحدة بالمكنين.

وتطور مجموع الحالات النشطة إلى 1113 حالة في حين سجلت الجهة 25 حالة تعافي جديدة من مجموع 14 ألفا و644 حالة شفاء منذ بداية جائحة “كورونا” في مارس 2020.

وتقيم 106 حالات بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بولاية المنستير من بينها 60 حالة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، و24 حالة بالمستشفي الجهوي د. محمد بن صالح، و12 حالة بالمستشفي الجهوي الحاج عليّ صوّة بقصر هلال، و7 حالات بالمستشفي المحلي بجمال، و3 حالات بوحدة “الكوفيد” بالمستشفي المحلي بطبلبة و15 حالة في مصحات خاصة

وتعدّ الجهة 161 سرير “كوفيد” بلغت نسبة اشغالها 65 فاصل 8 في المائة في الوقت الذي سجل فيه قسم الإنعاش بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الذي يعد 15 سرير إنعاش نسبة اشغال بلغت 93 فاصل 8 في المائة.

وشهدت الجهة إجراء 64 ألفا و821 اختبارا لتقصي فيروس “كورونا” المستجد، منها 26 في المائة اختبارات إيجابية حسب ذات الحصيلة.