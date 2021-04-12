سليم عبد الله: “900 ألف خبزة يتم رميها يوميّا في تونس”

دعا رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله اليوم الاثنين 12 أفريل 2021 إلى ترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان خاصة وأن 900 ألف خبزة يتم رميها يوميا.

وأضاف سعد الله خلال مداخلته في يوم دراسي نظمته وزارة الشؤون الدينية عن بعد بعنوان “الصوم بين الفقه والعلم زمن الأوبئة ” أن نسبة استهلاك المواطنين من المواد الغذائية يرتفع خلال شهر رمضان لافتا الى إرتفاع نسبة استهلاك الخبز بنسبة 50% مقارنة بالاستهلاك العادي فيما تسجل نسبة استهلاك التن المعلب ارتفاعا ب 120% والخضر الورقية ب 70% و الجبن ب75% والغلال ب60% ومادة الملسوقة ب300%.