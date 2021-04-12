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قفصة: توزيع 150 مساعدة عينية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة شهر رمضان

2021/04/12 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

انطلق فرع الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بقفصة الجنوبية، اليوم الاثنين، في توزيع 150 مساعدة عينية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم، بحسب رئيس فرع الهلال الأحمر بقفصة الجنوبية مختار زروق.

وأوضح زروق، في تصريح لـ”وات”، ان المساعدات المتمثلة في طرورد من المواد غذائية بقيمة 60 دينارا للطرد الواحد، ستتنفع بها حوالي اكثر من 100 عائلة من محدودي الدخل والمعوزين بمعتمدية قفصة الجنوبية، وهي مساعدات تم جمعها عن طريق حملة تبرعات نظمها الهلال الأحمر ولقيت تجاوبا من قبل المواطنين.

وأشار إلى أن فرع الهلال الاحمر بقفصة الجنوبية أعدّ برنامجا خاصا بشهر رمضان يتمثل في مواصلة حملات التبرع لمساعدة عدد اكبر من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل إضافة الى السعي الى توفير ملابس العيد لهم.

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